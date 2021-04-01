В Татарстане для признавшегося в убийстве бизнесмена Евгения Деданина запросили 15 лет колонии

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В Бугульминском городском суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина. Сегодня, 1 апреля, прошли судебные прения. Государственное обвинение предложило для подсудимого наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года, со штрафом в размере 280 тысяч рублей в доход государства. Сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, что имя Евгения Деданина прогремело на всю страну в сентябре 2018 года, когда на него и его семью было совершенно вооруженное нападение. Мужчина сумел освободиться сам, спас своего друга и супругу. При этом он смог убить двух налетчиков.

За одного из них и решил отомстить ранее судимый 54-летний Араик Мирзоян. 1 сентября 2020 года он подкараулил Деданина и выстрелил в него. Ранение оказалось смертельным. Злоумышленника арестовали.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв, продолжение процесса 15 апреля. После оглашения последнего слова Мирзояна будет вынесен приговор.