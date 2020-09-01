Незаконно торговал лекарствами и ездил пьяным за рулем: что еще известно о подозреваемом в убийстве бизнесмена Евгения Деданина

Задержанный приехал в Татарстан из Самарской области. Фото: соцсети

Вскоре должен начаться детальный допрос 54-летнего Араика Мирзояна задержанного по подозрению в убийстве бизнесмена в Бугульме. Напомним, что днем 1 сентября на улице был застрелен местный предприниматель Евгений Деданин. Предполагаемого стрелка помог задержать брат убитого.

Евгений Деданин был известен тем, что в 2018 году его дом попытались ограбить. Злоумышленники тогда связали мужчину, а также его жену и гостившего у них друга. Опасаясь за свою жизнь Деданин смог освободиться и зарезать грабителей. За что его едва не осудили по обвинению в превышении самообороны. Но дело в отношении его прекратили по настоянию прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

А что же известно о Араике Мирзояне – подозреваемом в убийстве Деданина? Как сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем Армении, долгое время жил в Самарской области (оттуда же приехали и убитые Деданиным грабители – Ред.). При этом Мирзоян постоянно нарушал то правила въезда в Россию, то правила пребывания.

Кроме того, по информации источника, он был замешен в организации незаконных азартных игр, нелегальной торговле лекарственными препаратами, а также был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.