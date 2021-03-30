Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир на седьмом этаже. Фото: прокуратура Татарстана

Как заявил прибывший на место происшествия глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин, из-за взрыва газа в Зеденодольске 29 марта 2021 года в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

По его словам, решение об этом приняли в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения. Режим ЧС в Зеленодольске снимут после окончания работ по восстановлению дома. Сейчас он обесточен и отключен от системы газового снабжения.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером в понедельник. Повреждены семь квартир – шесть на седьмом этаже и одна на восьмом. Несущие конструкции дома уцелели. По последним официальным данным, погиб один человек, еще шестеро пострадали. Всех их госпитализировали в местную больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Одна из версий – суицид хозяина одной из квартир, у которого до этого умерла жена.

Всех жильцов дома эвакуировали. В нем проживало 96 человек. Около 20 из них пока разместили в Центре культуры им. Горького. Но большинство все же решили пожить пока у родственников. Власти Зеленодольска пообещали разместить людей на время в квартирах городского маневренного фонда. С эвакуированными жильцами работают психологи МЧС.

Телефон «горячей линии»: 8 (843) 288-46-96.