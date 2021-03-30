Причиной взрыва в Зеленодольске мог стать суицид

Сейчас допрашиваются потерпевшие и свидетели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По факту ЧП в Зеленодольске следственный комитете возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Напомним, в высотке на улице Ленина вечером 29 марта 2021 года произошел взрыв газа. Пострадали шесть квартир на седьмом этаже, а также одна на восьмом. Погиб 86-летний мужчина. Также из-под завалов извлекли одну женщину ее, как и еще троих пострадавших, с различными травмами увезли в больницу.

По одной из версий, взрыв произошел из-за пенсионера который хотел покончить с собой. По предварительным данным он выжил и был доставлен в больницу.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас эвакуированных из дома людей отводят в ближайший спорткомплекс. Там их перепишут, и им будет оказана вся необходимая помощь. По предварительным данным в пострадавшем от взрыва подъезде проживают 69 человек. Разбор завалов все еще продолжается, несущие конструкции дома не повреждены.

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