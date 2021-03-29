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Происшествия29 марта 2021 23:59

Взрыв газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года: разрушены семь квартир, один человек погиб

Из-под завалов извлекли выжившую женщину, жильцов дома эвакуировали. КП ведет прямую трансляцию с места взрыва в Зеленодольске 29 марта 2021 года
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Взрыв произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома.

Фото: скриншот с видео

Взрыв газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года произошел в девятиэтажном доме №39а. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 22.44. На месте работают спасатели.

- Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана.

Из-под завалов извлекли женщину. Ее различными травмами доставили в больницу. По предварительным данным, имеются еще двое пострадавших от взрыва газа.

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