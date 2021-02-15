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В суде начали оглашать приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову

Его уже признали виновным в получении крупной взятки, на полное же оглашение вердикта потребуется несколько дней
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Прокурор просил для бывшего главы региона 17 лет колонии строгого режима.

Прокурор просил для бывшего главы региона 17 лет колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде суд начал оглашать приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. На это может уйти несколько дней, но уже известно, что бывший глава региона признан виновным по уголовной статье "Получение взятки".

Напомним, что Маркелов был задержан в апреле 2017 года. По громкому делу проходят и другие известные в Марий Эл лица - предприниматель Николая Криваш - экс-владелец агрофирмы "Акашево", и директор телеканала "Регион 12" Марияи Кожанова. Все они подозревались в "Даче взятки в особо крупном размере", "Посредничестве во взятке в особо крупном размере" и в "Получении взятки в особо крупном размере". Сумма незаконного вознаграждения Маркелову за некие услуги, по версии следствия, составила 235 миллионов рублей.

Напомним, прокурор во время судебного процесса просил не только признать экс-главу Марий Эл виновным, но и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строго режима.

Тем временем судебные приставы России продолжают реализацию и арест имущества Маркелова, среди которого дома, торговые центры, музыкальная шкатулка и золотые ручки. Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Криминал