В суде начали оглашать приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову

Прокурор просил для бывшего главы региона 17 лет колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде суд начал оглашать приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. На это может уйти несколько дней, но уже известно, что бывший глава региона признан виновным по уголовной статье "Получение взятки".

Напомним, что Маркелов был задержан в апреле 2017 года. По громкому делу проходят и другие известные в Марий Эл лица - предприниматель Николая Криваш - экс-владелец агрофирмы "Акашево", и директор телеканала "Регион 12" Марияи Кожанова. Все они подозревались в "Даче взятки в особо крупном размере", "Посредничестве во взятке в особо крупном размере" и в "Получении взятки в особо крупном размере". Сумма незаконного вознаграждения Маркелову за некие услуги, по версии следствия, составила 235 миллионов рублей.

Напомним, прокурор во время судебного процесса просил не только признать экс-главу Марий Эл виновным, но и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строго режима.

Тем временем судебные приставы России продолжают реализацию и арест имущества Маркелова, среди которого дома, торговые центры, музыкальная шкатулка и золотые ручки. Речь идет о нескольких миллиардах рублей.