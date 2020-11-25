Прокурор просит отправить экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова в колонию на 17 лет

Леонида Маркелова судят за получение взятки Фото: Из материалов пресс-службы

Рассмотрение уголовного дела о взятке, в получении которых обвиняют экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова, близится к завершению. Основной процесс проходит в Нижнем Новгороде. Во время судебных прений прокурор потребовал реального наказания для Маркелова, которого обвиняют в получении взятки 235 миллионов рублей, - отправить его в колонию на 17 лет.

Сейчас проходит обращение в доход государства арестованного имущества экс-главы Марий Эл. Среди предметов и зданий, автопарка и драгоценных монет - музыкальная шкатулка, торговые центры, авторучки с драгоценными металлами. Сам Леонид Маркелов находится под стражей с апреля 2017 года.