В Татарстане из-за выступления Zivert решили ввести на концертах контроль за ношением масок зрителями

В Роспотребнадзоре Татарстана обещали следить за этим и привлекать нарушителей к ответственности. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

После коронавирусных ограничений в Казани прошел первый крупный концерт. В столицу Татарстана приехала певица Zivert.

Как отметила на очередной пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Марина Патяшина, пришедшая на выступление молодежь в большей свое части была недисциплинированна и в разрез всем противоэпидемическим рекомендациям не надевала медицинские маски.

Отметим, что по самым скромным подсчетам на первый крупный концерт в Казани пришли более 3 000 зрителей.

Нет, конечно, его организаторы, в частности, даже разметили танцпол, чтобы пришедшие на выступление могли спокойно соблюдать социальную дистанцию, и обещали раздавать всем медицинские маски.

Однако после поведения молодежи на этом концерте в Роспотребнадзоре Татарстана решили внести новый пункт в список обязательных рекомендаций для организаторов таких массовых мероприятий – вести контроль за ношением зрителями медицинских масок.

Марина Патяшина при этом пообещала, что сотрудники управления так же будут ходить на все концерты и следить за выполнением всех рекомендаций. Нарушителей будут привлекать к ответственности.