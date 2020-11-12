Сын мэра Казани Тагир Метшин приобрел участок рядом со строящимся мусоросжигательным заводом

Фото: @m.t.i_116_

Сын мэра Казани Ильсура Метшина 25-летний Тагир приобрел участок рядом с будущим мусоросжигательным заводом (МСЗ) под Казанью. Территорию площадью 7 соток в поселке Николаевский молодой человек показал на своей странице в социальной сети. По его словам, скоро там начнутся работы по возведению дома.

Напомним, градоначальник пообещал построить своему сыну дом у МСЗ еще в декабре прошлого года. Он искал подходящий для этого участок. Тогда же Метшин-старший объяснял противникам строительства завода, что объем твердых коммунальных отходов столицы Татарстана превышает 560 тысяч тонн и рано или поздно имеющиеся в распоряжении города полигоны перестанут справляться с мусором.

Работы по возведению МСЗ начались в июне текущего года. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году