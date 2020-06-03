2020-06-03T13:41:59+03:00
Общество

Под Казанью началось строительство мусоросжигательного завода

Объект планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее было получено положительное заключение независимых международных экспертов.Ранее было получено положительное заключение независимых международных экспертов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Подрядчиком по строительству мусоросжигательного завода (МСЗ) в поселке Осиново в Зеленодольском районе определен “Татнефтепроводстрой”. Возведение объекта стоимостью 25 миллиардов рублей уже начато. Ранее было получено положительное заключение независимых международных экспертов.

Завод обещают сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Напомним, что оценив проект МСЗ под Казанью, эксперты пришли к мнению, что он не превышает российские стандарты качества окружающей среды, не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей, не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимание неудобства для общественности в целом и жителей по соседству.

В Минэкологии Татарстана готовы к беседам с противниками строительства предприятия. Ранее активисты разворачивали палаточный городок на месте будущего завода. Разгонял их тогда ОМОН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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