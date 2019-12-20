2019-12-20T10:21:35+03:00
Общество

Объем твердых коммунальных отходов в Казани превышает 560 тысяч тонн

Об этом на встрече с противниками строительства МСЗ заявил мэр города Ильсур Метшин
Алина ГАБДУЛИНА
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Рано или поздно имеющиеся в распоряжении Казани полигоны перестанут справляться с мусоромРано или поздно имеющиеся в распоряжении Казани полигоны перестанут справляться с мусоромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что сейчас объем твердых коммунальных отходов в Казани превышает 560 тысяч тонн. Об этом противникам строительства мусоросжигательного завода рассказал мэр города Ильсур Метшин. Он отметил, что рано или поздно имеющиеся в распоряжении столицы Татарстана полигоны перестанут справляться с мусором.

В свою очередь первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин напомним активистам, что в республике уже активно развивают раздельный сбор мусора. Он также предложил им совместно участвовать в проектах в части экологического образования для детей.

- На встрече обсуждалась и территориальная схема обращения с отходами. Рустам Нигматуллин предложил активистам направить свои вопросы и замечания, которые будут рассмотрены специалистами, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Заметим, что подобные встречи будут проводиться и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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