Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал построить дом для своего сына около МСЗ
В 2020 году под Казанью, в поселке Новониколаевский, начнется строительство мусоросжигательного завода (МСЗ). Сейчас в рамках конкурса инвестор выбирает подрядчика, который будет вести работы. Все процедуры по экспертизе проекта уже завершены.
На встрече с противниками строительства МСЗ мэр Казани заявил, что планирует построить дом одному из своих сыновей рядом с будущим заводом. Сейчас градоначальник в поисках земли.
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал построить дом для своего сына около МСЗ.соцсети
Напомним, Метшин также заявил активистам, что объем твердых коммунальных отходов в Казани сейчас превышает 560 тысяч тонн. Рано или поздно имеющиеся в распоряжении столицы Татарстана полигоны перестанут справляться с мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU