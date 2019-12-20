СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-20T13:03:56+03:00

Возведение самого мусоросжигательного завода (МСЗ) под столицей Татарстана начнется уже в следующем году [видео]

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В 2020 году под Казанью, в поселке Новониколаевский, начнется строительство мусоросжигательного завода (МСЗ). Сейчас в рамках конкурса инвестор выбирает подрядчика, который будет вести работы. Все процедуры по экспертизе проекта уже завершены.

На встрече с противниками строительства МСЗ мэр Казани заявил, что планирует построить дом одному из своих сыновей рядом с будущим заводом. Сейчас градоначальник в поисках земли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/750811" frameborder="0"></iframe> Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал построить дом для своего сына около МСЗ.соцсети

Напомним, Метшин также заявил активистам, что объем твердых коммунальных отходов в Казани сейчас превышает 560 тысяч тонн. Рано или поздно имеющиеся в распоряжении столицы Татарстана полигоны перестанут справляться с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU