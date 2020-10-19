В Татарстане Роспотребнадзор рекомендует перевести работников старше 65-лет на «удаленку»

В качестве альтернативы предлагается и их перевод на работу по индивидуальному графику. Фото: Алена МАРТЫНОВА

19 октября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что управление рекомендует предприятиям и организациям перевести своих сотрудников, которым уже за 65 лет, на «удаленку» или на работу по индивидуальному графику. В целом, напомнила Авдонина, представителям этой возрастной категории также советуется уйти на самоизоляцию.

Напомним, в Татарстане наблюдается увеличение суточного прироста новых случаев COVID-19, а также рост летальных исходов – на 19 декабря в регионе от инфекции уже скончался 101 человек.

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