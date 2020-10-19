За сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев COVID-19

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 7 856 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики. Из них только один является завозным, остальные – контактные.

- 11 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому, - также уточняют в Минздраве Татарстана.

Среди новых инфицированных большинство – 24 человека, в возрасте от 30 до 50 лет. В плане географии из 45 зараженных 25 человек проживают в Казани.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 7 856 человек. Из них уже выздоровели 6 741 пациент, а 98 скончались.