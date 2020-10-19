В Татарстане число смертей от COVID-19 превысило 100 случаев

У всех погибших имелись сопутствующие заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число летальных исходов COVID-19 в Татарстане достигло 101-го. О последних трех смертях 19 октября 2020 года сообщил Минздрав республики.

Так, в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом, был доставлен 63-летний мужчина. Его состояние осложнялось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на все предпринятое лечение, он скончался.

Также скончалась и 68-летняя пациентка, которую доставили в инфекционный госпиталь с пневмонией. У нее имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в Татарстане от коронавируса умер 40-летний мужчина. Его госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациента также осложнялось на фоне обострения хронических заболеваний.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Выражаем соболезнования родным и близким.