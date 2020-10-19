Сначала пандемии в Татарстане на работе COVID-19 заразились 588 медиков

В Татарстане в «красных зонах» сейчас работает 8 000 человек.

В Татарстане с начала пандемии коронавирусом на рабочем месте заразились 588 медиков, все они получили за это соответствующие выплаты, сообщил 19 октября на пресс-конференции зам главы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

По его словам, по каждому такому случаю проводится свое расследование, чтобы выяснить действительно ли человек был инфицирован во время исполнения своих трудовых обязательств. Сейчас на рассмотрении находится 138 случаев заражения медиков COVID-19. В целом же в Татарстане в «красных зонах» сейчас работает 8 000 человек.

Жаворонков также отметил, что с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 11 медицинских работников. В пяти случаях они были инфицированы именно на рабочем месте.