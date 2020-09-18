Татарстан лишился еще одного министра – глава Минтранса региона Ленар Сафин стал сенатором СФ

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Сегодня, 18 сентября, на 13-й сессии Госсовета Татарстана его председатель Фарид Мухаметшин объявил о том, что глава Минтранса республики Ленар Сафин покидает свой пост в связи с тем, что он был утвержден в качестве сенатора от региона в Совет Федерации.

Отметим, что за неделю Татарастан лишился уже второго министра. Так, на днях свой пост покинул глава Минобразования республики Рафис Бурганов. Он по решению главы Минспорта России Олега Матыцина стал и.о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма.

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