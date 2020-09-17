Экс-глава Минобразования Татарстана Рафис Бурганов возглавил Поволжскую академию физкультуры, спорта и туризма

Бурганов был отстранен от должности главы ведомства и заместителя премьер-министра Татарстана утром, 17 сентября, в связи с переходом на другую работу. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Экс-министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов стал исполняющим обязанности ректора Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Такой указ подписал глава Минспорта России Олег Матыцин.

Напомним, Бурганов был отстранен от должности главы ведомства и заместителя премьер-министра Татарстана сегодня утром, 17 сентября, в связи с переходом на другую работу. В Минобразовании республики он работал с 4 декабря 2019 года.

СПРАВКА КП

Рафис Бурганов родился 17 августа 1961 года в селе Муслюмово. Арскую среднюю школу №1 он закончил с золотой медалью и поступил в Казанский сельскохозяйственный институт, где учился на инженера-механика.

С 1983 года Рафис Бурганов работал инженером Госкомитета Татарской АССР по профтехобразованию. С 1985 по 1989 годы был сначала секретарем комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи НПО «Казанькомпрессормаш», а после - вторым секретарем Казанского горкомитета. В 1990 году Бурганов окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист», после чего шесть лет работал на руководящих должностях в “Казанькомпрессормаш”.

В 1996 году Рафис Бурганов был назначен первым замглавы администрации Казани, а в 1998 году стал первым замминистра экономики и промышленности Татарстана. Спустя год он уже был главой админитстрации Вахитовского района города.

С 2005 по 2010 годы Бурганов являлся первым замглавы и руководителем Исполкома Казани. Последующие 4 года - был главой Минмолодежи республики. С 2014 по 2017 годы Бурганов работал председателем Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Как отмечалось выше, 21 декабря 2017 года Рафис Бурганов стал заместителем премьер-министра республики - министром образования региона.