Правительство Татарстана вновь возглавил Алексей Песошин

За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Фото: пресс-служба правительства Татарстана

После роспуска правительства Татарстана день в день на очередной сессии Госсовета республики депутаты открыто проголосовали за переизбрание его главой Алексея Песошина. Напомним, сегодня, 18 сентября, региональный Кабмин распустил вновь избранный президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Целеустремленность и политический опыт Алексея Песошина станет залогом успешной работы правительства, - сказал Минниханов представляя депутатам кандидатуру премьер-министра.

Также президент Татарстана отметил работу Алексея Песошина по борьбе с распространением коронавирусом и по улучшению экономики региона.

В свою очередь переизбранный глава правительства региона поблагодарил главу республики за высокое доверие.