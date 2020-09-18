«Самоотвода нет»: 18 сентября 2020 года утвердили состав правительства Татарстана

Это было сделано практически сразу после его роспуска. Фото: Алина НИЗАМОВА

Его кандидатуру, а также других членов местного правительства поддержали депутаты Госсовета республики

После того, как Алексея Песошина вновь утвердили на посту главы правительства Татарстана, он выступил перед депутатами Госсовета республики с просьбой утвердить и 9 кандидатур своих замов. Напомним, переизбранный 13 сентября 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов в связи со своим назначением по закону распустил местное правительство.

Итак, выступая перед депутатами Песошин сообщил, что теперь глава Минобразования Татарстана не будет иметь статус вице-премьера региона. Эту приставка теперь перешла к главе Минэкономики. Отметим, на днях экс-министр образования региона Рафис Бурганов ушел со своего поста на должность и.о. ректора Поволжской академии физической культуры спорта и туризма.

Далее Песошин вынес на обсуждение кандидатуру прежнего своего первого заместителя Рустама Нигматуллина.

- Самоотвода нет, – утвердительно ответил Нигматуллин на стандартный вопрос.

Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно. Рустам Нигматуллин будет, как и прежде контролировать ход реализации нацпроектов в Татарстане, работу с обманутыми дольщиками и пострадавшими вкладчиками, а также по расселению людей из аварийного жилья. Кроме того, он возглавляет комиссию по охране труда и комиссию контролирующую реализацию республиканской программы «Наш двор».

Рустам Нигматуллин. Фото: Правительство РТ

После пришла очередь утверждения Лейла Фазлеевой на пост заместителя премьер-министра Татарстана. Здесь депутаты так же оказались единогласны. Фазлеева продолжит курировать социальную сферу. В частности, исполнение в республике нацпроектов по демографии, здравоохранению, образованию и культуре. Кроме того, она продолжит возглавлять оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Лейла Фазлеева. Фото: Правительство РТ

Следующим заместителем главы правительства Татарстана был вновь утвержден Василь Шайхразиев. Среди его достижений Алексей Песошин, в частности, отметил работу во главе Всемирного конгресса татар, а также участие в подготовке празднования 100-летия ТАССР.

Василь Шайхразиев. Фото: Правительство РТ

Третьим замом главы Кабмина республики вновь стал Роман Шайхутдинов – депутаты проголосовали за него единогласно. Шайхутдинов продолжит заниматься развитием проекта Иннополис, который включает в себя как одноименный университет, особую экономическую зону и непосредственно сам город.

Роман Шайхутдинов. Фото: Правительство РТ

При своей должности зама Песошина остался и Шамиль Гафаров – руководитель аппарата Кабмина Татарстана. Он продолжит контролировать исполнение в республике решений и постановлений местного правительства. Также он по-прежнему курирует вопросы по безопасности дорожного движения, лицензирования пассажирских перевозок, работает в межведомственной комиссии по налоговым недоимкам в консолидированный бюджет республики и контролирует реализацию проекта по налогообложению самозанятых.

Шамиль Гафаров. Фото: Правительство РТ

При приставке вице-премьер остался и действующий глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров, который занимает данный пост лишь с сентября 2019 года. Ему приписывают успехи в развитии регионального АПК и работе по импортозамещению, а также в обеспечении продовольственной безопасности республики.

Марат Зяббаров. Фото: Правительство РТ

Утвердили единогласно депутаты республиканского парламента и кандидатуру следующего заместителя главы Кабмина Татарстана – главы Минпромторга региона Альберта Каримова. Так, в частности, отметили его работу по развитию внутреннего рынка газомоторного топлива, модернизации энергетических систем, быстрое налаживание им производства медицинских масок в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, утверждается, что именно благодаря работе Каримова 45 татарстанских предприятий смогли попасть в всероссийский список как системообразующие и получить за счет этого более 5 миллиардов субсидий.

Альберт Каримов. Фото: Правительство РТ

Согласно вышесказанному, приставку вице-премьер вместо главы Минобразования Татарстана получил глава Минэкономики Мидхат Шагиахметов. За это депутаты так же высказались единогласно. Министру вменили успех по недопущению резкого спада экономики во время коронавирусного кризиса и сохранение уровня жизни татарстанцев, а также оперативную разработку плана по оказанию во время пандемии помощи бизнесу и простому населению. Отметим, что теперь у Шагиахметова прибавится работы. Его министерству передали функции профильного Комитета по социально-экономическому мониторингу. Это было сделано для более эффективного сбора информации о текущей ситуации.

Мидхат Шагиахметов. Фото: Правительство РТ

Последней депутаты Госсовета рассмотрели кандидатуру Равиля Ахметшина - полномочного представителя Татарстана в Российской Федерации. Его так же утвердили в качестве вице-премьера республики, отметив большой вклад в повышении престижа Татарстана в общественно-политической и экономической сферах не только на территории страны, но и за рубежом.

Равиль Ахметшин. Фото: Правительство РТ

В целом при утверждении состава правительства Татарстана интриги не произошло. Все остались при своих местах. Лишь глава Минэкономики получил статус вице-премьера, вместо главы Минобразования, кресло которого, к слову, пока пустует.

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