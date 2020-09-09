Прокуратура проверит власти Набережных Челнов из-за отсутствия в городе больших автобусов

Поручение провести проверку дал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Фото: прокуратура Татарстана

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков обратил внимание на жалобы в соцсетях жителей Набережных Челнов. Они, в основном матери с детьми и инвалиды, продолжают возмущаться отсутствием в городе автобусов большой вместимости.

Напомним, завод «КАЗМАЗ» забрал у властей Набережных Челнов эти автобусы из-за долгов по лизингу. Теперь по городу разъезжают только маршрутки, которые не приспособлены к маломобильным пассажирам и пассажирам с детскими колясками.

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев на днях завил, что, в частности, виноват коронавирус. Из-за него ввели самоизоляцию, а из-за нее снизился пассажиропоток в городе. Вот поэтому банки не рисковали давать кредиты перевозчику на покупку нового транспорта. Как заявил Магдеев к решению вопроса местные власти вернуться в 4 квартале 2020 года, когда пассажиропоток в городе полностью вернется в норму.

Тем временем, Илдус Нафиков поручил провести проверку и оценить действия властей Набережных Челнов в решении проблемы с общественным транспортом.