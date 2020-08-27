Строительство платной скоростной трассы Москва - Казань начнется в 2021 году

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Стало известно, что строительство платной скоростной автотрассы из Москвы в Казань начнется в 2021 году, тогда как раньше речь шла о конце 2022-го. Ускорить процесс помогло принятие в России "транспортного закона". Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, ранее госкомпания "Автодор" опубликовала восемь тендеров на строительство трассы на общую сумму 507,3 миллиардов рублей. Работы по строительству дороги должны быть завершены к 2024 году.

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