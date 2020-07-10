2020-07-10T15:57:40+03:00
Общество

Михаил Мишустин поручил открыть трассу Москва - Казань в 2024 году

К окончанию строительства в проект будет инвестировано более 650 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Премьер-министр также поручил проработать вопрос продления трассы от Набережных Челнов до Екатеринбурга.Премьер-министр также поручил проработать вопрос продления трассы от Набережных Челнов до Екатеринбурга.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в Татарстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня, 10 июля, он посетил ОЭЗ "Алабуга", где состоялось совещание по строительству трассы М-12 "Москва-Казань".

На мероприятии Мишустин заявил, что автодорогу нужно открыть уже к 2024 году. К окончанию строительства в нее будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.

Премьер-министр России также поручил проработать вопрос продления трассы Москва-Казань от Набережных Челнов до Екатеринбурга.

Напомним, ранее правительственная комиссия одобрила трассировку платной трассы Москва-Казань, а также поддержала ее организационную схему управления.

Трассировка трассы была изменена в начале 2020 году. На общую протяженность дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», изменения не повлияют. Она останется равна 729 километрам.

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Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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