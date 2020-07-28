2020-07-28T11:52:04+03:00
Общество

“Автодор” объявила тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,3 миллиарда рублей

Подрядчики будут определены посредством электронного аукциона 28 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Самым дорогим станет восьмой - заключительный - этап строительства дороги, который потребует 123,2 миллиардов рублей.Самым дорогим станет восьмой - заключительный - этап строительства дороги, который потребует 123,2 миллиардов рублей.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Строительство скоростной платной скоростной автотрассы М-12 Москва-Казань будет стоить 507,3 миллиардов рублей. Восемь соответствующих тендеров на сайте госзакупок опубликовала госкомпания “Автодор”

Согласно техзаданию, строительство трассы будет проходить в восемь этапов: 0-80-й километры (53,4 миллиарда рублей), 80-116 километры (21,2 миллиарда рублей), 116-224-й километры (59,5 миллиарда рублей), 224-347-й километры (79,8 миллиарда рублей), 347-454-й километры (58,3 миллиарда рублей), 454-586-й километры (69,3 миллиарда рублей), 586-663-й километры (42,7 миллиарда рублей), 663-729-й километры (123,2 миллиарда рублей). Работы в Татарстане будут проводиться на седьмом и восьмом этапах.

Подрядчики будут определены посредством электронного аукциона 28 августа. Напомним, что работы по строительству дороги должны быть завершены к 2024 году.

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Так Автодор планирует решить вопрос финансирования проекта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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