2020-07-17T13:51:24+03:00
Общество

Для строительства платной автотрассы Москва-Казань могут выпустить “народные” облигации

Так Автодор планирует решить вопрос финансирования проекта
Алина ГАБДУЛИНА
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К окончанию строительства в проект будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.К окончанию строительства в проект будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Платная скоростная автотрасса М-12 Москва-Казань должна быть готова к 2024 году. К окончанию строительства в нее будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.

Так, строительство должно развиваться как можно быстрее, но в бюджете не всегда хватает на это денег. Сейчас вопрос финансирования проекта решает Автодор. Там не исключают возможный выпуск облигаций (долговых расписок - Ред.), которые сможет приобрести любой желающий помочь в создании дороги. Об этом в эфире «Радио Автодор» сообщил глава компании Вячеслав Петушенко.

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Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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