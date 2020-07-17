Для строительства платной автотрассы Москва-Казань могут выпустить “народные” облигации
Платная скоростная автотрасса М-12 Москва-Казань должна быть готова к 2024 году. К окончанию строительства в нее будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.
Так, строительство должно развиваться как можно быстрее, но в бюджете не всегда хватает на это денег. Сейчас вопрос финансирования проекта решает Автодор. Там не исключают возможный выпуск облигаций (долговых расписок - Ред.), которые сможет приобрести любой желающий помочь в создании дороги. Об этом в эфире «Радио Автодор» сообщил глава компании Вячеслав Петушенко.
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Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU