Для строительства платной автотрассы Москва-Казань могут выпустить “народные” облигации

17 Июль 2020 2020-07-17T13:51:24+03:00

К окончанию строительства в проект будет инвестировано более 650 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Платная скоростная автотрасса М-12 Москва-Казань должна быть готова к 2024 году. К окончанию строительства в нее будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.

Так, строительство должно развиваться как можно быстрее, но в бюджете не всегда хватает на это денег. Сейчас вопрос финансирования проекта решает Автодор. Там не исключают возможный выпуск облигаций (долговых расписок - Ред.), которые сможет приобрести любой желающий помочь в создании дороги. Об этом в эфире «Радио Автодор» сообщил глава компании Вячеслав Петушенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань

Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU