“Снижения числа зараженных не наблюдается”: медики Ульяновской области обратились к населению с просьбой соблюдать меры защиты от коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T14:43:14+03:00

Граждан попросили носить средства индивидуальной защиты не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице

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По последним данным в Ульяновской области выявлен 8 781 случай коронавируса. Несмотря на то, что 6 037 зараженных уже выздоровели, более 100 новых больных выявляется в регионе ежедневно. Кроме того, увеличивается число летальных случаев COVID-19. На данный момент скончались уже 72 человека.

В связи с этим глава Минздрава области Владимир Мишарин и члены совета Ассоциации содействия развитию здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской области» обратились к местным жителям с просьбой соблюдать меры защиты от инфекции.

- Снижения (числа зараженных - Ред.) не наблюдается. Поэтому соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра необходимо во всех общественных местах. Жители области, которые не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски и перчатки, очень серьезно рискуют: новая коронавирусная инфекция сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжелой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов и многого другого. То, как заболевание отразится на людях в долгосрочной перспективе, еще предстоит выяснить в полной мере, однако уже сейчас есть много указаний на то, что последствия этого заболевания продолжают испытывать даже те, кто переболел коронавирусом в достаточно легкой форме, - заметили медики.

Граждан попросили носить средства индивидуальной защиты не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице - в тех местах, где социальная дистанция может быть нарушена: на рынках и в уличных кафе. При этом несколько раз за время прогулки или поездки снимать и надевать маску с перчатками нельзя.

Также медики напомнили о необходимости часто мыть руки, дезинфицировать помещения и обеззараживать посуду.

- Пандемия COVID-19 продолжается и нарушение санитарно-эпидемиологических норм совершенно недопустимо. От того, будем ли мы соблюдать эти нормы, зависит наша жизнь и здоровье. Помните, что специфического лечения вируса и медикаментозной профилактики до сих пор не существует. Только соблюдение всех мер профилактики может помочь избежать заражения, - завершили медики свое обращение.

Напомним, что, несмотря на увеличение смертности от коронавируса, в нескольких муниципалитетах региона, в том числе и в Ульяновске, планируют открыть кинотеатры.

ИСТОЧНИК KP.RU