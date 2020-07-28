Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 28 июля 2020 года: заразились еще 110 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 110 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 8 781 человек, 5 933 из которых уже выздоровели, а 66 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 553). Остальные из Димитровграда (785), Карсунского района (388), Инзенского района (369), Барышского района (314), Новомалыклинского района (233), Ульяновского района (216), Николаевского района (210), Мелекесского района (193), Цильнинского района (191), Чердаклинского района (150), Майнского района (147), Новоульяновска (135), Сенгилеевского района (135), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (129), Старомайнского района (102), Вешкаймского района (93), Кузоватовского района (80), Сурского района (68), Старокулаткинского района (60), Павловского района (46), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено 166 650 тестов на COVID-19, обследовано 156 054 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 609 пациентов. Снято с меднаблюдения 22 146 граждан.