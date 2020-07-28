2020-07-28T10:43:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Со 2 августа в Ульяновске возобновят работу кинотеатры

Коронавирусные ограничения по работе кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, бань и саун продолжат действовать лишь в 17 муниципалитетах области
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным на вторник, 28 июля, в Ульяновской области выявили 8 781 случаев коронавируса. Большинство больных приходится на Ульяновск, где заразились 4 553 человека. Несмотря на это, глава региона Сергей Морозов решил открыть в городе кинотеатры. Согласно изменениям в Указе о режиме повышенной готовности, они начнут работать со 2 августа.

Да и вообще - ограничения по работе кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, бань и саун продолжат действовать лишь в 17 муниципалитетах области. Речь идет о Барышском районе (314 зараженных), Вешкаймском районе (93), Инзенском районе (369), Майнском районе (147), Мелекесском районе (193), Николаевском районе (210), Новомалыклинском районе (233), Новоспасском районе (129), Радищевском районе (35), Сенгилеевском районе (135), Старомайнском районе (102), Тереньгульском районе (130), Ульяновском районе (216), Цильнинском районе (191), Чердаклинском районе (150), Димитровграде (785) и Новоульяновске (135).

Так, кроме Ульяновска кинотеатры откроются еще и Карсунском районе (388 зараженных), Кузоватовском районе (80), Сурском районе (68), Старокулаткинском районе (60), Павловском районе (46) и Базаросызганском районе (16).

На данный момент в регионе выздоровели 6 037 зараженных, скончались - 72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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