В Ульяновской области за сутки зарегистрировали сразу 6 смертей от коронавируса

С начала пандемии в области COVID-19 заразился 8 781 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились сразу шесть смертей от коронавируса. Так, число летальных случаев инфекции в регионе резко выросло до 72. Об этом во вторник, 29 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего же с начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заболел 8 781 человек. На данный момент 6 037 из них выздоровели. По данным местного Роспотребнадзора под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 609 пациентов.

Напомним, что, несмотря на увеличение смертности от коронавируса, в нескольких муниципалитетах региона, в том числе и в Ульяновске, планируют открыть кинотеатры.