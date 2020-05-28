Выборы президента Татарстана 2020: цифровых избирательных участков не будет - дорого
В единый день голосования - 13 сентября, в Татарстане будут выбирать нового президента, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы и Госсовета. Проходить все будет по-привычному, с урнами. В этот раз все без цифровых избирательных участков. Об этом сообщил Центризбирком республики.
- Планировалось, что по всей стране откроется тысяча таких участков. Но сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация наложила свой отпечаток. Оборудование цифровых участков стоит больших денег, - отмечает региональный ЦИК.
Поэтому цифровые избирательные участки появится только в Москве в количестве 30 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU