Выборы президента Татарстана 2020: цифровых избирательных участков не будет - дорого

28 Май 2020 2020-05-28T16:50:40+03:00

Свой выбор жители республики могут сделать в единый день голосования - 13 сентября

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В единый день голосования - 13 сентября, в Татарстане будут выбирать нового президента, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы и Госсовета. Проходить все будет по-привычному, с урнами. В этот раз все без цифровых избирательных участков. Об этом сообщил Центризбирком республики.

- Планировалось, что по всей стране откроется тысяча таких участков. Но сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация наложила свой отпечаток. Оборудование цифровых участков стоит больших денег, - отмечает региональный ЦИК.

Поэтому цифровые избирательные участки появится только в Москве в количестве 30 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU