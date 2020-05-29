Выборы президента Татарстана 2020: все участки для голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты
А на входе у всех будут измерять температуру
Также участки будут обрабатываться.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В единый день голосования - 13 сентября, в Татарстане будут выбирать нового президента, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы и Госсовета. Проходить все будет по-привычному, с урнами.
Из-за пандемии коронавируса все участки будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе у всех граждан будут измерять температуру. Об сообщили в Центризбиркоме республики.
Также участки будут обрабатываться должным образом. Процесс будет включать в себя и постоянную дезинфекцию шариковых ручек, которые используют избиратели.
ИСТОЧНИК KP.RU