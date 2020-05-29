Выборы президента Татарстана 2020: все участки для голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты

29 Май 2020 2020-05-29T16:32:52+03:00

А на входе у всех будут измерять температуру

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В единый день голосования - 13 сентября, в Татарстане будут выбирать нового президента, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы и Госсовета. Проходить все будет по-привычному, с урнами.

Из-за пандемии коронавируса все участки будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе у всех граждан будут измерять температуру. Об сообщили в Центризбиркоме республики.

Также участки будут обрабатываться должным образом. Процесс будет включать в себя и постоянную дезинфекцию шариковых ручек, которые используют избиратели.

ИСТОЧНИК KP.RU