Медики Марий Эл получат 26,2 миллиона рублей поощрения за борьбу с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T18:39:05+03:00

Сейчас в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы находятся четыре пациента с COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Минздрав России выделил Марий Эл 26,2 миллиона рублей на поощрение медиков, которые борются с коронавирусом. Всего же ведомством в регионы страны на эти цели направлено 5,1 миллиарда рублей.

Отметим, что сейчас в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы находятся четыре пациента, у которых выявлен COVID-19. Двое из них уже готовятся к выписке. Однако в медучреждении с подозрением на заражение лежат еще 11 человек. Среди них - беременная женщина.

Раннее правительство региона выделило местному Минздраву 23 миллиона рублей на борьбу с инфекцией. Средства направлены на предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения, а также на покупку средств индивидуальной защиты для медработников (респираторов и защитных костюмов).

ИСТОЧНИК KP.RU