2020-04-02T10:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявлено два новых случая коронавируса: количество зараженных в регионе выросло до 4 человек

В инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы с подозрением на covid-19 находятся еще 11 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Заболевшие - супружеская чета.Заболевшие - супружеская чета.
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Количество зараженных коронавирусом в Марий Эл выросло до 4 человек. О двух новых случая заражения сообщил Минздрав региона. Это супруги. Муж ранее был в контакте с инфицированным.

- На момент подтверждения оба супруга уже находились на лечении в Йошкар-Олинской городской больнице. Как сообщил Минздрав республики, состояние пациентов средней степени тяжести, в респираторной поддержке они не нуждаются. Лечение продолжается, - отмечают в управлении главы республики.

Сейчас в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы с подозрением на вирус находятся 11 пациентов. Среди них - беременная женщина.

Напомним, первых двух зараженных коронавирусом девушек уже готовят к выписке. Они чувствуют себя хорошо. Домой пациентки вернутся, как только будет получен отрицательный результат теста на вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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