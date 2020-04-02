В Марий Эл выявлено два новых случая коронавируса: количество зараженных в регионе выросло до 4 человек

Количество зараженных коронавирусом в Марий Эл выросло до 4 человек. О двух новых случая заражения сообщил Минздрав региона. Это супруги. Муж ранее был в контакте с инфицированным.

- На момент подтверждения оба супруга уже находились на лечении в Йошкар-Олинской городской больнице. Как сообщил Минздрав республики, состояние пациентов средней степени тяжести, в респираторной поддержке они не нуждаются. Лечение продолжается, - отмечают в управлении главы республики.

Сейчас в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы с подозрением на вирус находятся 11 пациентов. Среди них - беременная женщина.

Напомним, первых двух зараженных коронавирусом девушек уже готовят к выписке. Они чувствуют себя хорошо. Домой пациентки вернутся, как только будет получен отрицательный результат теста на вирус.