2020-04-01T14:54:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Йошкар-Оле с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек

Среди них - беременная женщина. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести
Алина ГАБДУЛИНА
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Анализы прибывших в инфекционное отделение горбольницы Йошкар-Олы пока находятся в работе.Анализы прибывших в инфекционное отделение горбольницы Йошкар-Олы пока находятся в работе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В инфекционное отделение больницы Йошкар-Олы доставили 4 человек с подозрением на коронавирус. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У женщины легкая степень интоксикации, заложенность носа, но дыхательной недостаточности нет.

- Еще один пациент - так же женщина. Она в возрасте около 40 лет. Имеет хронические неинфекционные заболевания. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Дыхательной недостаточности, пневмонии и бронхита нет, - сообщает замминистра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова. - Ночью в отделение поступили двое мужчин. Возраст – около 40 лет, с повышенной температурой, симптомами интоксикации. Дыхательной недостаточности, пневмонии и бронхита нет.

Всем госпитализированным диагноз - коронавирус, поставят только в случае положительных анализов. Они сейчас в работе.

В ведомстве также отметили, что две женщины, которые ранее заразились коронавирусом, сейчас идут на поправку. Из больницы они будут выписаны, когда придут отрицательные результаты по инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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