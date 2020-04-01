В Йошкар-Оле с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек

В инфекционное отделение больницы Йошкар-Олы доставили 4 человек с подозрением на коронавирус. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У женщины легкая степень интоксикации, заложенность носа, но дыхательной недостаточности нет.

- Еще один пациент - так же женщина. Она в возрасте около 40 лет. Имеет хронические неинфекционные заболевания. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Дыхательной недостаточности, пневмонии и бронхита нет, - сообщает замминистра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова. - Ночью в отделение поступили двое мужчин. Возраст – около 40 лет, с повышенной температурой, симптомами интоксикации. Дыхательной недостаточности, пневмонии и бронхита нет.

Всем госпитализированным диагноз - коронавирус, поставят только в случае положительных анализов. Они сейчас в работе.

В ведомстве также отметили, что две женщины, которые ранее заразились коронавирусом, сейчас идут на поправку. Из больницы они будут выписаны, когда придут отрицательные результаты по инфекции.