2020-03-27T13:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Марий Эл получил 23 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Деньги выделены из резервного фонда республики
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Деньги будут направлены на профилактику и предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения.Деньги будут направлены на профилактику и предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Правительство Марий Эл решило направить на борьбу с коронавирусом 23 миллионов рублей из резервного фонда республики. Деньги получило местное министерство здравоохранения. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Евстифеев.

Известно, что деньги будут направлены на профилактику и предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения. Часть указанной суммы также пойдет на покупку средств индивидуальной защиты для медработников, в том числе респираторов и защитных костюмов.

Отметим, что в Марий Эл зараженных коронавирусом пока не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Казани будет выпускаться как обычно
В Татарстане таможенники задержали мужчину, которому по почте прислали гашишное масло из США
ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия
В Татарстане из-за коронавируса отменили субботние сельхозярмарки
В Ульяновской области во время пандемии коронавируса дети из малообеспеченных семей будут получать продуктовые наборы
26 марта в Казани вновь был побит температурный рекорд
Минздрав Марий Эл получил 23 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом
С 27 марта в Чебоксарах для посещения закрыли Лакреевский лес и парк имени Николаева
ВТБ Пенсионный фонд принял решение о досрочной выплате пенсий своим клиентам
В Татарстане ограничивают движение грузовиков по мосту на трассе "Казань - Оренбург"
В Татарстане задержали похитителя духов
В Татарстане в массовом ДТП погиб 29-летний актер Ильшат Агиев
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Ни машины, ни пешеходы: в Казани частично перекрыли движение по улице Маяковского
В Казани скончался татарский поэт Роберт Миннуллин
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Казани под колеса трамвая попал пешеход
В Татарстане подростки спасли сову со сломанным крылом
В Татарстане браконьера, убившего кабана, нашли по следам от машины
В Чувашии из-за детской шалости сгорел дом и сарай
В Казани двое приятелей, вымогавшие деньги у подростка, отделались условным сроком
Казань вошла в топ-3 лучших городов России для виртуальных путешествий
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
СУ СКР Татарстана: сын под галлюцинациями зарезал мать