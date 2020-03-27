Минздрав Марий Эл получил 23 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T13:08:27+03:00

Деньги будут направлены на профилактику и предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения. Фото: Валерий РОМАНОВ

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Правительство Марий Эл решило направить на борьбу с коронавирусом 23 миллионов рублей из резервного фонда республики. Деньги получило местное министерство здравоохранения. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Евстифеев.

Известно, что деньги будут направлены на профилактику и предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения. Часть указанной суммы также пойдет на покупку средств индивидуальной защиты для медработников, в том числе респираторов и защитных костюмов.

Отметим, что в Марий Эл зараженных коронавирусом пока не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU