2020-03-30T08:06:13+03:00
Происшествия

В Ульяновской области нашли тело пропавшего Альберта Абдуллова

Мужчина перестал выходить на связь с близкими 18 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновской области завершились поиски 30-летнего Альберта Абдуллова из села Елховое озеро Цильнинского района. Напомним, мужчина перестал выходить на связь с близкими 18 марта. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Именно волонтеры в минувшие выходные сообщили, что было найдено тело Альберта Абдуллова. На ориентировках появилась надпись “Найден. Погиб”. Что именно случилось с мужчиной уточняется.

Отметим, что в соседнем Татарстане до сих пор идут поиски 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево и 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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