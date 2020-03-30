В Ульяновской области нашли тело пропавшего Альберта Абдуллова
В Ульяновской области завершились поиски 30-летнего Альберта Абдуллова из села Елховое озеро Цильнинского района. Напомним, мужчина перестал выходить на связь с близкими 18 марта. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Именно волонтеры в минувшие выходные сообщили, что было найдено тело Альберта Абдуллова. На ориентировках появилась надпись “Найден. Погиб”. Что именно случилось с мужчиной уточняется.
Отметим, что в соседнем Татарстане до сих пор идут поиски 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево и 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов.
ИСТОЧНИК KP.RU