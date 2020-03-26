В Ульяновской области пропал 30-летний Альберт Абдуллов

26 Март 2020 2020-03-26T18:04:58+03:00

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В Ульяновской области идут активные поиски 30-летнего Альберта Абдуллова из села Елховое Озеро Цильнинского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 18 марта. Те в свою очередь обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Альберт ростом около 185 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки и черная шапка.

Пропавший мог оказаться в другом районе. Просьба ко всем, кто видел Альберта Абдуллова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU