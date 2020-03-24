2020-03-24T13:08:38+03:00
Общество

В Татарстане нашли живыми Марину и Валентину Законовых

Об их местоположении не было ничего известно с 1 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане завершились поиски 44-летней Марины и 4-летней Валентины Законовых из села Биляр-Озеро Нурлатского района. С 1 марта их поисками занимались сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательных отрядов и просто неравнодушные татарстанцы.

Во вторник, 24 числа, стало известно, что пропавшие найдены живыми. Где женщина и девочка находились почти месяц и почему не выходили на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в республике до сих пор не нашли 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнах и 66-летнего Фарида Кадырова из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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