В Казани пропал 66-летний Фарид Кадыров, который нуждается в медицинской помощи

24 Март 2020 2020-03-24T10:43:59+03:00

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 23 марта

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В Казани начались активные поиски 66-летнего Фарида Кадырова. Мужчина перестал выходить на связь с близкими в понедельник, 23 марта. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Фарид Кадыров ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза и усы. На момент пропажи на нем была коричневая болоньевая куртка, синее трико, черные ботинки и коричневая кожаная кепка.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU