Из-за коронавируса чиновники Чувашии перешли на дистанционную работу

23 Март 2020 2020-03-23T17:32:18+03:00

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Чувашские чиновники перешли на дистанционную форму деятельности. Рабочие совещания они будут теперь проводить в режиме онлайн. Причина этого – распространение в мире коронавируса. Из-за этого в Чувашии также временно отменен и личный прием граждан.

- Рекомендуем направлять обращения посредством почтовой связи либо на Интерактивную приемную на официальном портале органов власти республики, - отмечает пресс-служба правительства Чувашии.

Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU