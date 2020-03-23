Из-за коронавируса чиновники Чувашии перешли на дистанционную работу
Чувашские чиновники перешли на дистанционную форму деятельности. Рабочие совещания они будут теперь проводить в режиме онлайн. Причина этого – распространение в мире коронавируса. Из-за этого в Чувашии также временно отменен и личный прием граждан.
- Рекомендуем направлять обращения посредством почтовой связи либо на Интерактивную приемную на официальном портале органов власти республики, - отмечает пресс-служба правительства Чувашии.
Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU