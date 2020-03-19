2020-03-19T18:45:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый заболевший коронавирусом в Чувашии: мужчина прилетел из Бразилии и сам обратился к медикам

Его состояние оценивается, как удовлетворительное
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пациент находится под наблюдением врачей. Фото: пресс-служба Президента РТ.Пациент находится под наблюдением врачей. Фото: пресс-служба Президента РТ.
Изменить размер текста:

В Чувашии подтвердился один случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил лично врио главы республики Олег Николаев на своей официальной страничке в соцсетях.

"Человек сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из-за границы. Все необходимые меры были приняты без промедления. В настоящее время больной находится в изолированном боксе в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное, болезнь проходит в легкой форме" - написал он.

По некоторым данным, заболевший обратился к медикам еще 17 марта.

- Как стало известно, пациент прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву и далее в Чебоксары, - сообщили в минздраве Чувашии. - Медики провели госпитализацию пациента при соблюдении всех протоколов.

Сейчас медики совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора Чувашии уже провели работу с "контактными" лицами. Все они находятся в изоляции, по предварительным данным, вирус у них не обнаружен.

Сегодня, 19 марта, Олег Николаев провел совещание регионального штаба по коронавирусу, и по его итогам сообщил: в Чувашии достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение этого заболевания.

Ситуация находится на особом контроле врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева, Минздрава Чувашии и Управления Роспотребнадзора Чувашии.

Отметим, что на 18 марта общее число заболевших превысило отметку в 200 тысяч. 7 882 человек в мире скончались от болезни, 81 102 пациента вылечились и были выписаны из больниц. В Татарстане пока коронавирус диагностирован у одного человека. До 15 апреля в республике будет действовать особый режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый заболевший коронавирусом в Татарстане: гражданина Франции увезли в инфекционную больницу

Первый заболевший коронавирусом в Татарстане оказался иностранцем. Симптомы опасной инфекции были выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице (подробности).

Звезды теряют миллионы: из-за коронавируса отменили концерты Лободы, Семенович, Наргиз и Гагариной

Чаще переносятся на осень выступления наших артистов за границей, на родине они продолжают работать (подробности).

В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса

У четверых заболевших моряков подозревают смертоносную инфекцию (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убивает ли коронавирус ультрафиолет и как надо обеззараживать квартиру: 13 ответов на главные вопросы о COVID-19 от доктора Комаровского
Известный врач, медицинский просветитель Евгений Комаровский составил краткую энциклопедию - что нужно знать о новой инфекции, чтобы защитить себя и близких
Новости 24
В Чебоксарах на льду пруда обнаружено тело женщины
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
В Казани суд арестовал третьего подозреваемого в деле о "спасателях-дублерах"
На снос аварийных домов в Казани выделят более 35 миллионов рублей
В Татарстане установили первые в этом году искусственные гнездовья для птиц
В Чувашии медицинские маски будут шить заключенные
Особый режим из-за коронавируса в Татарстане: В республике отменили занятия в спортивных секциях
В Казани легковушка врезалась в "скорую", пострадали три человека
В Казани заряжать информационные табло на остановках будет солнечная батарея
Прогноз погоды в Казани на 20 марта: дождь, мокрый снег и сильный ветер
Минобразования Татарстана: с 19 по 21 марта школьники в республике будут учиться дистанционно
В Набережных Челнах накажут предприятие, которое портило воздух
На контроле 31 позиция: Какие продукты не должны пропасть с прилавков магазинов
В Чувашии спасенные со льдины подростки сбежали с места происшествия