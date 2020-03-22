Велоспортсмен из Чувашии госпитализирован в Геленджике из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T14:45:34+03:00

14 человек, с которыми контактировал велосипедист, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Он приехал со сборов в Румынии

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В Геленджике после сборов в Румынии госпитализировали чувашского велоспортсмена. 21 марта у 22-летнего молодой человека подтвердился диагноз коронавирус.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, 14 человек, с которыми контактировал велосипедист, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU