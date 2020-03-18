Врио главы Чувашии Олег Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T15:51:46+03:00

Руководитель региона также отметил, что взял под личный контроль ситуацию с наличием и стоимостью продуктов в магазинах

Изменить размер текста: A A

В Чувашии введен режим повышенной готовности в связи с распространением в России коронавируса. Врио главы региона Олег Николаев на своей соцстранице пояснил, что в республике усиливается профилактика заболевания, отменяются массовые мероприятия и делается все необходимое, чтобы среди местных жителей не распространялась инфекция.

- На утро сегодняшнего дня (18 марта - Ред.), заболевших в нашей республике нет. Больницы, медицинский персонал и все сопутствующие службы готовы своевременно оказать необходимую помощь. Угрозы продовольственной безопасности в Чувашии, как и в стране, нет. Ситуацию с наличием и стоимостью продуктов питания в республике я взял под личный контроль, - отметил Николаев на своей странице в соцсети.

После он попросил жителей Чувашии соблюдать меры профилактики, уделить особое внимание детям и пенсионерам, избегать дальних поездок и посещения общественных мест, а также ориентироваться только на официальную проверенную информацию о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU