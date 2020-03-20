В Татарстане нашли тело пропавшего Николая Маева

20 Март 2020 2020-03-20T09:53:30+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 14 марта

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В Татарстане завершились поиски 67-летнего Николая Маева из Елабуги. Напомним, мужчина ушел из дома и пропал 14 марта. Его родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Последние и сообщили, что спустя 6 дней поисков тело мужчины было найдено. Обстоятельства смерти Николая Маева не уточняются.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 46-летную Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска, которая также пропала 14 марта. Кроме того, с 1 марта ничего не известно о местонахождении Марины и Валентины Законовых из села Биляр-Озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU