В кафе и ночных клубах Татарстана из-за коронавируса запретили курить кальян

17 Март 2020 2020-03-17T15:32:13+03:00

Ограничение коснулось всех общественных заведений региона, в которых есть подобная услуга. Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти расценивают его как один из источников распространения вирусных инфекций

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В Татарстане во избежание распространения коронавируса запретили курить кальян. Это ограничение коснулось всех общественных заведений, в которых есть подобная услуга: кафе и ночных клубов. Об этом сообщает “Интерфакс-Поволжье” со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Отмечается, что власти региона расценивают кальян как один из источников распространения вирусных инфекций.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. По этой причине в регионе отменены или перенесены массовые мероприятия, включая концерты и шоу, а также ограничен въезд и выезд за рубеж.

Всех тех, кто прилетает в Татарстан из-за границы просят сообщить об этом по "горячей линии" и незамедлительно самоизолироваться дома на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU