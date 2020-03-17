2020-03-17T15:32:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В кафе и ночных клубах Татарстана из-за коронавируса запретили курить кальян

Власти расценивают его как один из источников распространения вирусных инфекций
Алина ГАБДУЛИНА
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Ограничение коснулось всех общественных заведений региона, в которых есть подобная услуга.Ограничение коснулось всех общественных заведений региона, в которых есть подобная услуга.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Татарстане во избежание распространения коронавируса запретили курить кальян. Это ограничение коснулось всех общественных заведений, в которых есть подобная услуга: кафе и ночных клубов. Об этом сообщает “Интерфакс-Поволжье” со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Отмечается, что власти региона расценивают кальян как один из источников распространения вирусных инфекций.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. По этой причине в регионе отменены или перенесены массовые мероприятия, включая концерты и шоу, а также ограничен въезд и выезд за рубеж.

Всех тех, кто прилетает в Татарстан из-за границы просят сообщить об этом по "горячей линии" и незамедлительно самоизолироваться дома на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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