2020-03-16T13:49:56+03:00
Экономика

Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане штаб по контролю за продуктами первой необходимости

За этим ежедневно будут следить Минпромторг и Минсельхоз республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Несмотря на то, что Минэкономики Татарстана заявило о том, что резкий рост цен на продукты в регионе не ожидается, жители республики поспешили за покупками в магазины. Все это произошло на фоне падения рубля и введения особого режима из-за коронавируса в республике. В итоге президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать в регионе штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости.

Так, Минпромторг и Минсельхоз республики будут ежедневно проводить мониторинг ситуации в магазинах и докладывать местному правительству о наличии продуктов. Отмечается, что сейчас обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу в республике составляет более 100%, по сахару и картофелю - и вовсе более 300%.

Отметим, ранее Минэкономики республики заявило о готовности правительства утвердить план ведомства по снижению экономических рисков.

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Рустам Минниханов отметил, что если не контролировать внешний периметр на выездах и въездах в республики, то люди могут оказаться в сложной ситуации. Но сейчас им ничего не угрожает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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