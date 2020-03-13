Глава Минэкономики Татарстана: резкий рост цен на товары в республике не планируется

13 Март 2020 2020-03-13T14:46:58+03:00

Кризиса в регионе, по словам министра, быть не должно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого готовы утвердить план по снижению экономических рисков

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Правительство Татарстана подготовило план мероприятий по снижению рисков, связанных с распространением в мире коронавируса, а также падением нефти и курса рубля.

Заявляется, что целью этого плана станет стабильная и слаженная работа реального сектора экономики и органов власти. В частности, местные предприятия будут сообщать прогнозы своей финансово-хозяйственной деятельности.

Об этом сообщил глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине региона. Он также заметил, что в республике не наблюдается и не планируется резкий рост цен на производственные товары. При необходимости в Татарстане будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, где стоимость продукции от местных фермеров останется низкой.

Кризиса в регионе, по словам Шагиахметова, быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU