2020-03-13T14:46:58+03:00
Экономика

Глава Минэкономики Татарстана: резкий рост цен на товары в республике не планируется

Для этого готовы утвердить план по снижению экономических рисков
Алина ГАБДУЛИНА
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Кризиса в регионе, по словам министра, быть не должно.Кризиса в регионе, по словам министра, быть не должно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Татарстана подготовило план мероприятий по снижению рисков, связанных с распространением в мире коронавируса, а также падением нефти и курса рубля.

Заявляется, что целью этого плана станет стабильная и слаженная работа реального сектора экономики и органов власти. В частности, местные предприятия будут сообщать прогнозы своей финансово-хозяйственной деятельности.

Об этом сообщил глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине региона. Он также заметил, что в республике не наблюдается и не планируется резкий рост цен на производственные товары. При необходимости в Татарстане будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, где стоимость продукции от местных фермеров останется низкой.

Кризиса в регионе, по словам Шагиахметова, быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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