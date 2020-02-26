2020-02-26T17:26:41+03:00
Общество

Конская печень и конфеты ручной работы: стало известно, чем будут кормить гостей и участников "Новой волны 2020" в Казани

Блюда были представлены мэру города Ильсуру Метшину [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В среду, 26 февраля, мэру Казани Ильсуру Метшину представили блюда татарской кухни, которые планируется предлагать участникам и гостям музыкального фестиваля «Новая волна 2020». Это произошло, когда градоначальник прибыл в городской Департамент продовольствия и социального питания, чтобы осмотреть складские помещения для хранения продуктов, а также заготовочный и горячий цеха.

Так, для «Новой волны 2020» среди прочего приготовят бэлеши, конину, конскую печень, конфеты ручной работы и помадку.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Напомним, фестиваль будет проходить в столице Татарстана в конце августа текущего года. Возможно, площадкой для его проведения станет Ледовый дворец «Татнефть Арена». Один из дней «Новой волны 2020» будет посвящен татарской культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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