Из Сочи фестиваль «Новая волна» переедет в Казань

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-02T17:22:54+03:00

В столице Татарстана он пройдет уже в следующем году

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В 2020 году в Казни пройдет знаменитый музыкальный фестиваль «Новая волна». ОБ этом на пресс-конференции журналистам сообщил композитор Игорь Крутой.

По его словам, еще три года назад, когда фестиваль переезжал из Юрмалы в Сочи, уже поступали предложения перенести событие именно в столицу Татарстана.

После стольких совместных проектов с Игорем Крутым, которые прошли в Казани, он, наконец, решился. Так, что «Новая волна» пройдет в городе в год 100-летия ТАССР. Музыкальный праздник состоится в конце августа. По заверениям Крутого, на неделю фестиваля жизнь Казани изменится.

Отмечается, что как все будет происходит, пока еще решается, еще не пройден этап переговоров. Но уже известно, что в «Новой волне-2020» примут участие от 1 000 до 1 300 артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU