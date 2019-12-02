Из Сочи фестиваль «Новая волна» переедет в Казань
В 2020 году в Казни пройдет знаменитый музыкальный фестиваль «Новая волна». ОБ этом на пресс-конференции журналистам сообщил композитор Игорь Крутой.
По его словам, еще три года назад, когда фестиваль переезжал из Юрмалы в Сочи, уже поступали предложения перенести событие именно в столицу Татарстана.
После стольких совместных проектов с Игорем Крутым, которые прошли в Казани, он, наконец, решился. Так, что «Новая волна» пройдет в городе в год 100-летия ТАССР. Музыкальный праздник состоится в конце августа. По заверениям Крутого, на неделю фестиваля жизнь Казани изменится.
Отмечается, что как все будет происходит, пока еще решается, еще не пройден этап переговоров. Но уже известно, что в «Новой волне-2020» примут участие от 1 000 до 1 300 артистов.
ИСТОЧНИК KP.RU