«Новая волна-2020» в Казани может пройти в «Татанефть Арене»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-25T15:50:35+03:00

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Сегодня, 25 декабря, на предновогодней встрече с журналистами мэр Казани Ильсур Метшин высказал предположение, что запланированный в городе музыкальный фестиваль «Новая волна-2020» может пройти в «Татанефть Арене».

По словам градоначальника, всего на данный момент рассматривается 11 мест для его проведения. Одним их которых значится ледовая арены. Дело в том, что она спокойно может разместить более 5 тысяч зрителей.

Напомним, не так давно создатель фестиваля «Новая волна» Игорь Крутой официально сообщил, что мероприятие переезжает из Сочи в Казань. Естественно, все детали фестиваля в 2020 году пока неизвестны – идут переговоры. Единственное, что известно, так это то, что в Казань на него могут прибыть от 1 000 до 1 300 артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU